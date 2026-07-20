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В Перми стартует программа прямых авиаперелетов в Сухуми

До конца июля в Абхазию совершат полеты два рейса.

Источник: Комсомольская правда

В Перми стартует программа прямых субсидируемых авиаперелетов в Абхазию. В ближайшие две недели авиакомпания «РусЛайн» совершит в Сухуми два рейса 20 и 27 июля.

Полеты по маршруту «Пермь — Сухуми — Пермь» на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью до 50 пассажиров. Время в пути составит 3 часа.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», вылет 20 июля авиарейса 7R 877 из «Большого Савино» намечен на 15:50 с прилетом в Сухуми по расписанию в 16:50. Возвращение обратного рейса 7R 878 запланировано на этот же день в 22:50.

Билеты доступны на сайте авиакомпании «РусЛайн». Стоимость перелета в одну сторону для тарифа «Лайт» составляет 27 933 ₽

В перечень субсидируемых маршрутов в 2026 году также вошли прямые перелеты из Перми в Горно-Алтайск, Самару, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкалу, Когалым, Нижневартовск, Усинск, Ярославль.

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