Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе аналогичный показатель составляет 34 года, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.