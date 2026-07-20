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Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Онищенко: средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 30 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе аналогичный показатель составляет 34 года, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сегодня женщина в Европе рожает впервые в 34 года, а у нас где-то в 30 лет», — сказал Онищенко.

Академик добавил, что такая ситуация обоснована современными условиями жизни: женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе.

«И потом, когда она уже почувствовала, что имеет устойчивый доход, она начинает обращаться к тому, чтобы родить ребенка», — заключил Онищенко.