Хабаровский край провел сеанс радиосвязи с экипажем МКС

Хабаровчане успешно провели сеанс прямой радиосвязи с Международной космической станцией. Радиомост был организован в рамках очередного этапа радиоэкспедиции «РТРС-25», посвященной юбилею Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Специально для региона был зарегистрирован юбилейный позывной сигнал RT25HK. В состав хабаровской команды вошли инженеры РТРС, преподаватели и студенты Тихоокеанского госуниверситета (ТОГУ), на площадке которого проходил сеанс. Связь с МКС была установлена 19 июля с 19:19 до 19:30 по хабаровскому времени. Хабаровчане передали в эфир азбукой Морзе поздравительное сообщение: «РТРС 25 лет Хабаровск».
«Кульминацией программы стал выход на связь членов экипажа пилотируемого корабля Союз МС-29, среди которых командир корабля, хабаровчанин, выпускник ТОГУ, Герой России Петр Дубров», — сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Директор филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» Сергей Скрылов от имени коллектива РТРС и ТОГУ поздравил космонавтов и астронавтов с успешной работой на орбите. Экипаж МКС поблагодарил участников сеанса связи и сотрудников радиоцентра за их труд, а также поздравил всех с 25-летием сети.
«Успешный сеанс связи с МКС — это вдохновляющий пример. События, подобные этому, зажигают искру в глазах молодых инженеров, которые завтра придут работать в наши центры связи и будут строить цифровое будущее России», — сказал министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.
Радиомарафон в честь 25-летия РТРС продлится до 26 июля. Принять участие в нем могут все желающие.