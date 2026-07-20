Российские ученые придумали, как преодолеть топливный кризис

При этом она добавила, что микроводоросли можно культивировать в разных видах систем — это могут быть как закрытые системы (лабораторные фотобиореакторы), так и открытые (обычные водоемы). По ее словам, в странах Азии, в Австралии и некоторых европейских странах есть целые предприятия, которые культивируют микроводоросли в крупных масштабах. Для этого используются бассейны, пруды и лагуны.