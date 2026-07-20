Хабаровчанка вошла в число сильнейших каратисток Азии

— После первого круга ситуация была очень напряженной, и я не понимала, выйду ли во второй. Несмотря на большой соревновательный опыт, для меня очень важна поддержка. Хочется чувствовать, что за спиной есть люди, которые в тебя верят. На этом турнире рядом никого не было, но два коротких телефонных разговора с моим тренером Наталией Владимировной Ганиевой и братом Ильей помогли мне собраться. Именно благодаря их поддержке я смогла практически с последнего места подняться на второе и набрать одинаковое количество баллов с победительницей,