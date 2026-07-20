Хабаровчанка вошла в число сильнейших каратисток Азии

Первый в истории Кубок Азии по киокусинкай завершился в армянском городе Гюмри. На татами вышли 540 спортсменов из 18 стран мира. Хабаровский край на международном турнире представляли 16 каратистов, которые принесли в копилку региона 14 медалей. Среди призеров — мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России и победительница Кубка Европы Анастасия Коваленко. В дисциплине ката спортсменка завоевала «серебро».
Еще совсем недавно Анастасия вернулась из Японии, где также поднялась на пьедестал одного из самых престижных турниров мира. Однако новый старт оказался не менее сложным. Несмотря на богатый международный опыт, борьба за медали на первом Кубке Азии держала спортсменку в напряжении до самого конца.
Хабаровчанка Анастасия Коваленко завоевала «серебро» на первом в истории Кубке Азии по киокусинкай. Фото: Анастасия Коваленко.
Хабаровчанка Анастасия Коваленко завоевала «серебро» на первом в истории Кубке Азии по киокусинкай. Фото: Анастасия Коваленко.
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— Кубок Азии проводился впервые, поэтому для меня было большой честью стать его участницей. Турнир принимал армянский город Гюмри. Несмотря на то, что он небольшой, Армения покорила своим гостеприимством, отзывчивыми людьми и невероятно красивой природой. Что касается соревнований, то именно в моей категории конкуренция была очень высокой. Я уже больше десяти лет выступаю на российских и международных турнирах, и с каждым годом появляются все новые сильные молодые соперницы, — рассказала Анастасия Коваленко.
Хабаровчанка Анастасия Коваленко поднялась на пьедестал международного турнира по киокусинкай в Японии.
О том, каким был путь к этой награде, ИА AmurMedia рассказали сама спортсменка и ее сэнсэй Наталия Ганиева.
Особенно непростым оказался первый круг. После выступления спортсменка до последнего не знала, удастся ли ей пройти дальше.
— После первого круга ситуация была очень напряженной, и я не понимала, выйду ли во второй. Несмотря на большой соревновательный опыт, для меня очень важна поддержка. Хочется чувствовать, что за спиной есть люди, которые в тебя верят. На этом турнире рядом никого не было, но два коротких телефонных разговора с моим тренером Наталией Владимировной Ганиевой и братом Ильей помогли мне собраться. Именно благодаря их поддержке я смогла практически с последнего места подняться на второе и набрать одинаковое количество баллов с победительницей,
Природа Армении в объективе спорстменки. Фото: Анастасия Коваленко.
Природа Армении в объективе спорстменки. Фото: Анастасия Коваленко.
Природа Армении в объективе спорстменки. Фото: Анастасия Коваленко.
Природа Армении в объективе спорстменки. Фото: Анастасия Коваленко.
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После соревновательного сезона времени на отдых практически не остается. Уже сейчас команда скорректировала тренировочный план и начала подготовку к новым свершениям.
— Всегда есть над чем работать и к чему стремиться. Летом тренировочный процесс мы не останавливаем, а немного корректируем и больше внимания уделяем общей физической подготовке, — отметила Анастасия Коваленко.