Прокуратура требует приостановить работу пансионата в Красноярске

Прокуратура потребовала приостановить деятельность частного пансионата «Изумрудный», расположенного в «Сибирской Венеции». В здании круглосуточно находились 29 маломобильных пожилых людей и инвалидов, которые при пожаре не смогли бы выбраться самостоятельно.
Проверка надзорного ведомсьва показала, что в пансионате отсутствовали автоматическая система пожаротушения, внутренний водопровод и аварийное освещение. Двери экстренных выходов были заблокированы. Планов эвакуации и инструкций тоже не было.
Прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу учреждения. До судебного решения надзорное ведомство добивается запрета на использование помещений для проживания людей.
Дело находится на особом контроле прокуратуры.
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