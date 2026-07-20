Мемориал участникам СВО откроют в Хабаровске к зиме

На площади Славы в Хабаровске возводят мемориал, посвящённый участникам специальной военной операции. Первую часть обновлённого пространства планируют открыть в сентябре, а полностью завершить работы — к началу зимы, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Новый монумент станет продолжением уже сложившегося мемориального комплекса, где увековечена память участников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. В его состав войдут два пилона с именами участников СВО и две многофигурные скульптурные композиции.
«Времена меняются, но неизменными остаются мужество, верность присяге и товарищество», — написал Дмитрий Демешин.
Строители уже забетонировали 64 сваи и приступили к заливке фундамента под скульптурную часть. После завершения основных работ на площади благоустроят пространство вокруг нового мемориала и подготовят его к проведению памятных церемоний.
Первое торжественное возложение цветов у монумента намечено на 9 мая 2027 года. По замыслу авторов проекта, новый объект должен связать память о защитниках страны разных поколений в едином ансамбле площади Славы.