Глава ФБР Патель сообщил об отсутствии нарушений безопасности на ЧМ-2026

По его словам, это спортивное событие стало самым крупным в истории. Турнир превзошёл прошлые рекорды посещаемости на десятки процентов.
«Америка, мы справились, ноль серьёзных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течение 38 дней», — написал Патель в соцсети X.
Турнир завершился триумфом сборной Испании. Эта команда во второй раз в истории получила титул сильнейшей на планете. Победный гол в финальном матче забил Ферран Торрес. Футболист поразил ворота соперника во втором дополнительном тайме.
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