Россиянка описала Азербайджан фразой «вкуснее, чем где-либо на планете»

Российская путешественница побывала в Азербайджане и назвала несколько причин, по которым туристам стоит посетить эту страну. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».
— Там дешевле, чем в Турции, колоритнее, чем в ОАЭ, и вкуснее, чем где-либо на планете. Здесь вам и древность, и современная архитектура, и горные пейзажи, и ласковое море в одном флаконе, — уточнила тревел-блогерша в статье.
По ее словам, в Баку восточные мотивы переплетаются с будущим — лабиринты Старого города там соседствуют с ультрасовременными «Пламенными башнями» и Центром Гейдара Алиева архитектора Захи Хадид.
Кроме того, недалеко от города расположен заповедник Гобустан с тысячами древних петроглифов, а рядом с ним — грязевые вулканы, похожие на поверхность Марса или Луны.
До этого также стало известно, что правительство Черногории рассматривает возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии. По данным журналистов, новые правила могут вступить в силу уже 1 октября 2026 года.