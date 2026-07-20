Россиянка описала Азербайджан фразой «вкуснее, чем где-либо на планете»

— Там дешевле, чем в Турции, колоритнее, чем в ОАЭ, и вкуснее, чем где-либо на планете. Здесь вам и древность, и современная архитектура, и горные пейзажи, и ласковое море в одном флаконе, — уточнила тревел-блогерша в статье.