Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка описала Азербайджан фразой «вкуснее, чем где-либо на планете»

Российская путешественница побывала в Азербайджане и назвала несколько причин, по которым туристам стоит посетить эту страну. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

Российская путешественница побывала в Азербайджане и назвала несколько причин, по которым туристам стоит посетить эту страну. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

— Там дешевле, чем в Турции, колоритнее, чем в ОАЭ, и вкуснее, чем где-либо на планете. Здесь вам и древность, и современная архитектура, и горные пейзажи, и ласковое море в одном флаконе, — уточнила тревел-блогерша в статье.

По ее словам, в Баку восточные мотивы переплетаются с будущим — лабиринты Старого города там соседствуют с ультрасовременными «Пламенными башнями» и Центром Гейдара Алиева архитектора Захи Хадид.

Кроме того, недалеко от города расположен заповедник Гобустан с тысячами древних петроглифов, а рядом с ним — грязевые вулканы, похожие на поверхность Марса или Луны.

До этого также стало известно, что правительство Черногории рассматривает возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии. По данным журналистов, новые правила могут вступить в силу уже 1 октября 2026 года.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше