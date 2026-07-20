Найден способ предсказывать зажигание космического топлива

В самовоспламеняющихся топливных системах горючий материал и окислитель реагируют сами по себе при простом контакте — их не надо нагревать или поджигать. Такие системы нужны в космической и авиационной технике, например, для аварийного старта. Ученые разработали несколько моделей, объясняющих, как это работает, но ни одна из них не может точно предсказать, когда именно начнется процесс горения: при какой температуре, как быстро испаряются и смешиваются пары. Новая модель российских ученых детально описывает процесс зажигания самовоспламеняющегося топлива.