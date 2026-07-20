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В Ростовской области при отражении атаки уничтожили более 35 вражеских БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области при отражении атаки уничтожили более 35 БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 35 вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, в Шоловском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более трех с половиной десятков БПЛА уничтожены… В Шоловском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что БПЛА уничтожены в Таганроге, Таганрогском заливе, Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском, Чертковском районах.

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