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Аэропорт Нижнего Новгорода открыли после введения ограничений

В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.

В аэропорту Нижнего Новгорода возобновили приём и отправку воздушных судов — ограничения сняты. Об этом проинформировала Росавиация.

Ночью 20 июля в 01:17 часов работу авиаузла пришлось временно ограничить: мера была продиктована требованиями к обеспечению безопасности полётов на фоне действующего в Нижегородской области режима беспилотной опасности.

Отмена ограничений зафиксирована в 3:35 20 июля. В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.

Ранее авиарейс между Нижним Новгородом и Сочи задержали 16 июля.