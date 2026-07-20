Аэропорт Нижнего Новгорода открыли после введения ограничений

В аэропорту Нижнего Новгорода возобновили приём и отправку воздушных судов — ограничения сняты. Об этом проинформировала Росавиация.
Ночью 20 июля в 01:17 часов работу авиаузла пришлось временно ограничить: мера была продиктована требованиями к обеспечению безопасности полётов на фоне действующего в Нижегородской области режима беспилотной опасности.
Отмена ограничений зафиксирована в 3:35 20 июля. В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.
Ранее авиарейс между Нижним Новгородом и Сочи задержали 16 июля.