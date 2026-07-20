На въезде на Ленинградский мост ограничили скорость

На отрезке трассы от Ленинградского моста до развилки с улицами Енисейской и Суворова введено временное ограничение скорости. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, из-за проведения дорожных работ водителям необходимо снизить скорость до 40 километров в час.
Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенную осторожность при движении по этому участку, ориентироваться на расставленные временные дорожные знаки и не нарушать установленный скоростной лимит.
Отметим, что ремонтные работы ведутся на участке протяженностью 1,7 километра — от улицы Енисейской до Суворова. Общая сумма контракта составляет 37,8 миллиона рублей, подрядчиком выступает компания «СибДор». По данным на 7 июля 2026 года, было освоено около 80% от запланированного объема работ.