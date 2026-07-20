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Новый речной маршрут на «Метеорах» свяжет Татарстан с пятью регионами

Инновационное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» начнет регулярное сообщение по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь.

Источник: Аргументы и факты

В России стартует масштабный межрегиональный водный проект: новый скоростной речной маршрут свяжет Татарстан с пятью субъектами Федерации. Первый рейс инновационного судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» по протяженному пути Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь запланирован на 27 июля. Этот амбициозный логистический эксперимент призван возродить пассажирскую навигацию на внутренних водных артериях страны и предоставить жителям и туристам альтернативу автомобильному и железнодорожному транспорту.

Маршрут, проходящий через акватории Волги и Камы, обещает стать настоящим прорывом для регионов Поволжья и Прикамья. После прибытия в столицу Татарстана судно сделает несколько значимых остановок в границах республики, связав ее административный центр с удаленными муниципалитетами. В частности, «Метеор» посетит Чистополь, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Такое расписание позволит жителям этих городов существенно сократить время в пути до Казани, а также открывает новые туристические перспективы, ведь речной вокзал каждого из этих населенных пунктов находится в шаговой доступности от исторических центров.

Особенностью первого кругового рейса станет ночная стоянка в Сарапуле, где «Метеор 120Р» останется до утра, прежде чем продолжить движение в сторону Пермского края. На следующий день судно отправится к финальной точке маршрута с промежуточными остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. Таким образом, новый водный коридор охватывает сразу пять регионов: Нижегородскую область, Татарстан, Удмуртию, а также Пермский край с заходом в его ключевые города.

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