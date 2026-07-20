Новый речной маршрут на «Метеорах» свяжет Татарстан с пятью регионами

Маршрут, проходящий через акватории Волги и Камы, обещает стать настоящим прорывом для регионов Поволжья и Прикамья. После прибытия в столицу Татарстана судно сделает несколько значимых остановок в границах республики, связав ее административный центр с удаленными муниципалитетами. В частности, «Метеор» посетит Чистополь, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Такое расписание позволит жителям этих городов существенно сократить время в пути до Казани, а также открывает новые туристические перспективы, ведь речной вокзал каждого из этих населенных пунктов находится в шаговой доступности от исторических центров.