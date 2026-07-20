В Госдуме рассказали о новом законе: он защитит от мошенников

«На этой неделе планируем рассмотреть законопроект, направленный на защиту людей от мошенников. По данным Центробанка, в 2024 году объём кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках составил 12,8 млрд рублей. В 2025 году он сократился на 40%», — говорится в сообщении в канале спикера.