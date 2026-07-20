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Почти 200 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель изъято в Красноярском крае

В Красноярском крае по требованию регионального управления Россельхознадзора с начала года изъято у собственников 19 неиспользуемых земельных участков общей площадью.

В Красноярском крае по требованию регионального управления Россельхознадзора с начала года изъято у собственников 19 неиспользуемых земельных участков общей площадью 195,2 га. Как сообщают в ведомстве, решения об изъятии принимаются судом. Ему предшествуют действия по выявлению таких участков, а затем — работа с собственниками. Так, в начале июля по материалам Россельхознадзора у физического лица в Красноярском крае судом изъято под Минусинском, в районе деревни Солдатово, 10,8 га земель сельскохозяйственного назначения. Факт неиспользования участка сотрудниками надзорного ведомства фиксировался неоднократно. Собственнику объявлялись предостережения, было выдано предписание об устранении нарушений, мировым судом он был привлечен к административной ответственности. Участок изъят в связи с неисполнением требований закона.