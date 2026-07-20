Поднимет железо! Нежнейший паштет из печени с брусничной шапкой — рецепт

Главное достоинство куриной печени — её польза для нашего организма. В первую очередь речь идет о железе: всего в 100 граммах продукта содержится 90% от суточной нормы! Это важный показатель, особенно для женщин, которые часто страдают от хронической усталости и низкого уровня ферритина в крови. Однако железо — минерал привередливый. Чтобы он усвоился, употреблять его необходимо в паре с витамином С. Например, с соусом из ягод.