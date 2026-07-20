Поднимет железо! Нежнейший паштет из печени с брусничной шапкой — рецепт

Печень — один из самых популярных ингредиентов для приготовления домашнего паштета. Однако браться за неё решаются далеко не все хозяйки, боясь, что блюдо получится жёстким или будет горчить. По опыту кулинаров, проще всего работать с куриной печенью: она обладает мягкой текстурой, готовится быстро и не требует сложных манипуляций. А если подать её с кисло-сладким ягодным джемом, получится изысканная закуска, достойная меню хорошего ресторана.
Рецептом домашнего паштета из куриной печени делится корреспондент krsk.aif.ru.
Требует витамина С.
Главное достоинство куриной печени — её польза для нашего организма. В первую очередь речь идет о железе: всего в 100 граммах продукта содержится 90% от суточной нормы! Это важный показатель, особенно для женщин, которые часто страдают от хронической усталости и низкого уровня ферритина в крови. Однако железо — минерал привередливый. Чтобы он усвоился, употреблять его необходимо в паре с витамином С. Например, с соусом из ягод.
Продукты для ресторанной закуски.
Предлагаем повторить этот тающий во рту кулинарный шедевр на собственной кухне.
Для основы паштета вам понадобятся:
500 г куриной печени;
1 средняя луковица (или две маленькие);
1 морковь;
по половине яблока и груши;
соль и черный свежемолотый перец по вкусу.
Для ягодного джема:
300 г кислых ягод (отлично подойдут клюква, брусника или красная смородина);
сахарозаменитель или обычный сахар по вкусу;
1 ч. л. кукурузного крахмала;
100 мл воды.
Секрет текстуры и правильная подача.
Главный секрет идеального паштета кроется в подготовке. Печень нужно залить кипятком и оставить на 20 минут. Эта простая процедура сделает её мягкой и уберет горечь. Затем воду сливаем, а печень перекладываем в форму для запекания. Туда же отправляем очищенные и нарезанные овощи и фрукты, солим и перчим.
Учтите, чем слабее блендер, тем мельче должны быть кусочки. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40−45 минут.
Достаем, тщательно перебиваем все погружным блендером до состояния пюре и убираем основу в холодильник.
Пока паштет остывает, сделаем соус. В сотейнике или кастрюле прогреваем ягоды, добавив щепотку сахарозаменителя.
Когда они станут мягкими, лопаем их ложкой и пробиваем блендером. Для идеальной гладкости массу можно процедить через сито, убрав жмых, но я обошлась без этого.
В отдельном стакане разводим крахмал в 100 мл воды, вливаем в ягодное пюре, перемешиваем и еще немного прогреваем на плите до загустения. На этом этапе попробуйте соус и при необходимости добавьте еще сладости.
Пожалуй, самое сложное в этом рецепте — дождаться, пока паштет и соус полностью остынут в холодильнике (на это уйдет несколько часов). Подавать закуску лучше всего на ломтике хлеба, предварительно поджаренном на сухой сковороде. Как резюмировал мой муж, впервые попробовав паштет: «Блюдо достойно ресторана!».
Напомним, ранее мы делились простыми рецептами закусок с подачей, как в ресторане.