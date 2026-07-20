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В Красноярском крае предложили изменить закон для защиты «Столбов» от бродячих собак

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края предложили изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными. Законопроект уже направили в Госдуму.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края предложили изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными. Законопроект уже направили в Госдуму, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Инициатива связана с ситуацией в национальном парке «Красноярские Столбы». Ранее директор парка Вячеслав Щербаков сообщал, что одичавшие собаки вытесняют копытных с территории нацпарка. С ноября 2025 года по конец апреля 2026 года там зафиксировали более 30 случаев гибели косуль, маралов и кабарог.

По словам председателя Заксобрания края Алексея Додатко, действующие федеральные нормы не позволяют регулировать численность безнадзорных животных в национальном парке.

«Бродячие собаки сбиваются в стаи и устраивают настоящую охоту на местных обитателей. Из-за их набегов гибнут маралы, косули, кабарги, лоси и птицы. К сожалению, текущие федеральные нормы не позволяют регулировать численность безнадзорных животных в национальном парке», — отметил Алексей Додатко.

Депутаты предлагают вывести заповедники и национальные парки из-под действия закона № 498-ФЗ (о защите животных). Это должно дать регионам возможность принимать меры для защиты редких природных территорий от одичавших стай.

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