Месси заявил, что Аргентина объективно хуже сыграла в финале ЧМ

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, признал, что его команда в финале чемпионата мира по футболу уступила Испании по качеству игры. Такое заявление приводит телеканал ESPN.
Футболист отметил, что испытывает печаль, но осознает превосходство соперника. По словам Месси, аргентинцы выложились полностью, однако потерпели поражение и готовы его принять. Он подчеркнул, что команда не забудет всего, чего добилась ранее, и выразил благодарность всем игрокам, тренерскому штабу и болельщикам страны.
Ранее, 20 июля, сообщалось, что Месси не сдержал слез после получения серебряной награды чемпионата мира — 2026. Аргентина уступила Испании в решающем матче с минимальным счетом 0:1. Президент США Дональд Трамп вручил серебряные медали проигравшей команде во главе с Месси, после чего перешел к награждению победителей.
Испания выиграла чемпионат мира по футболу.