Месси заявил, что Аргентина объективно хуже сыграла в финале ЧМ

Футболист отметил, что испытывает печаль, но осознает превосходство соперника. По словам Месси, аргентинцы выложились полностью, однако потерпели поражение и готовы его принять. Он подчеркнул, что команда не забудет всего, чего добилась ранее, и выразил благодарность всем игрокам, тренерскому штабу и болельщикам страны.