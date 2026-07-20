ВОЗ предупредила о росте случаев рака в Европе к 2050 году

Число новых случаев онкологических заболеваний в Европе к 2050 году увеличится примерно на 27% по сравнению с 2024 годом. Об этом со ссылкой на Международное агентство по изучению рака (МАИР) сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В России динамика окажется более умеренной. Ожидается, что количество новых диагнозов в стране возрастет примерно на 13%. «Такой прогноз во многом связан с демографическими изменениями, в частности старением населения», — пояснили в ВОЗ.
Специалисты подчеркивают, что пожилой возраст остается ключевым фактором риска. Рост показателей потребует от систем здравоохранения своевременной адаптации и усиления программ ранней диагностики.
Ранее KP.RU писал о том, что в России начали использовать персонализированную вакцину от рака. Первым пациентом стал 60-летний мужчина из Курской области, получивший препарат «Неоонковак» для лечения меланомы.