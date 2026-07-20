ВОЗ предупредила о росте случаев рака в Европе к 2050 году

Число новых случаев онкологических заболеваний в Европе к 2050 году увеличится примерно на 27% по сравнению с 2024 годом. Об этом со ссылкой на Международное агентство по изучению рака (МАИР) сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).