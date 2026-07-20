Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 20 июля

В Нижегородской области введён режим беспилотной опасности. Уведомление об этом ГУ МЧС России по Нижегородской области разместило в 01:00 20 июля.
Власти призывают граждан сохранять спокойствие. При необходимости следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее мэрия Нижнего Новгорода направила 127 млн рублей на ремонт убежищ с 2022 года.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше