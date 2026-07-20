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Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 20 июля

При необходимости следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

В Нижегородской области введён режим беспилотной опасности. Уведомление об этом ГУ МЧС России по Нижегородской области разместило в 01:00 20 июля.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие. При необходимости следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

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