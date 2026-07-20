В Ростовской области 19 июля потушили шесть пожаров

Помимо этого, сотрудники ведомства активно боролись с палами сухой травы и горящим мусором. Всего за день им пришлось выезжать на борьбу с ландшафтными возгораниями 24 раза, а возгорания на мусорных площадках ликвидировали в 22 случаях. Кроме того, спасатели привлекались для устранения последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.