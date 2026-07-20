Москвичей предупредили о жаре

В понедельник, 20 июля, в Москве ожидается жара до плюс 28 градусов Цельсия. Об этом предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В понедельник в Москве погода сохранится хорошая … еще будет антициклон», — сказала синоптик.
По ее словам, атмосферное давление немного превысит климатическую норму. Несмотря на то, что в ночные часы была облачная погода, осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит 14−16 градусов, в области чуть ниже — около 13 градусов. Днем столбики термометров достигнут отметки в 26−28 градусов в Москве. В регионе будет плюс 23−28 градусов. Позднякова добавила: будет дуть южный слабый ветер — 3−8 метров в секунду.
«То есть погода еще вполне комфортная», — заключила синоптик.
Ранее синоптик Михаил Леус пообещал москвичам переменчивую погоду на предстоящей неделе.
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