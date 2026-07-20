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Пострадавшие от паводка уральцы получают помощь Российского Красного Креста

Гуманитарная помощь предоставляется из средств национального целевого сбора РКК.

Источник: Российский Красный Крест

Российский Красный Крест оказывает помощь пострадавшим от подтоплений жителям Свердловской области. Волонтеры обеспечивают уральцев товарами первой необходимости, постельными принадлежностями, а также оказывают адресную поддержку маломобильным и пожилым гражданам, выезжают в пункты временного размещения и формируют продуктовые и гигиенические наборы, после чего доставляют их в отдаленные села и деревни.

«Для маломобильных граждан по запросу привозят технические средства реабилитации и другие необходимые медицинские изделия, для пожилых людей — специальное питание. Рядом с людьми и психологи-волонтеры РКК: получить поддержку можно на горячей линии первой психологической помощи, в региональном и местных отделениях, а также непосредственно при получении гумпомощи», — рассказали «АиФ Урал» в пресс-службе регионального отделения Всероссийского Красного Креста.

Там отметили, что гуманитарная помощь предоставляется из средств национального целевого сбора РКК, открытого в марте 2026 года для помощи пострадавшим от наводнений.