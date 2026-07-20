Пострадавшие от паводка уральцы получают помощь Российского Красного Креста

«Для маломобильных граждан по запросу привозят технические средства реабилитации и другие необходимые медицинские изделия, для пожилых людей — специальное питание. Рядом с людьми и психологи-волонтеры РКК: получить поддержку можно на горячей линии первой психологической помощи, в региональном и местных отделениях, а также непосредственно при получении гумпомощи», — рассказали «АиФ Урал» в пресс-службе регионального отделения Всероссийского Красного Креста.