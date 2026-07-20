Старший сержант Николай Губин из Хабаровска награждён медалью «За храбрость»

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Николай Губин мужественно эвакуировал раненых с переднего края.
За самоотверженность он награждён медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II и I степени, а также медалью «За храбрость» II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Старший сержант Губин лично организовал и провёл эвакуацию раненых военнослужащих из опасного участка под плотным миномётным огнём противника. Он оказал первую помощь товарищам, стабилизировал их состояние и обеспечил доставку в укрытие.
Действуя в условиях сложной боевой обстановки и постоянной угрозы миномётных обстрелов и атак с воздуха, старший сержант Губин координировал действия личного состава при перемещении, а так же ход эвакуации.
Он грамотно выбирал маршруты движения, используя естественные укрытия, постоянно менял направления, что позволило избежать потерь личного состава.
В результате подразделение сохранило полную боеспособность и продолжило выполнять поставленные перед ним задачи на занимаемом рубеже.