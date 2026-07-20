Красноярский ФК «Енисей» на выезде крупно уступил «Уралу»

Накануне, 19 июля, красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде крупно уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче второго тура Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 0:3.