Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ФК «Енисей» на выезде крупно уступил «Уралу»

«Урал» обыграл красноярский футбольный клуб «Енисей» со счетом 3:0.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 19 июля, красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде крупно уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче второго тура Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 0:3.

Мячи забили Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. При этом в первом тайме обе команды не смогли отличиться.

Таким образом, сейчас «Енисей» находится в середине турнирной таблицы. Следующий матч красно-синие проведут дома — игра состоится 26 июля.

Ранее мы писали, что блогер Василина Блэк первая установила рекорд по подъему на самую длинную лестницу России в Красноярске.