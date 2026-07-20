На 4 дня раньше обещанного срока вернут горячую воду хабаровчанам

До 24 июля в ремонте остаются некоторые участки тепломагистралей большого диаметра и участки муниципальных теплосетей. Также работы проводят обслуживающие организации. В связи с этим подача горячей воды потребителям на некоторых улицах будет восстановлена в ранее заявленные плановые сроки.