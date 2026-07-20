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На 4 дня раньше обещанного срока вернут горячую воду хабаровчанам

ТЭЦ-3 была остановлена для ремонта теплофикационного оборудования 6 июля.

Источник: AmurMedia

На Хабаровской ТЭЦ-3 АО «ДГК» завершили комплекс работ, направленный на качественную подготовку теплофикационного оборудования к зиме. Специалисты отремонтировали запорную арматуру и задвижки, а также обслужили трубопроводы на территории станции, сообщает пресс-служба АО «ДГК».

«Это позволило на 4 дня раньше завершить плановый останов ТЭЦ-3. Сейчас трубопроводы заполняются теплоносителем, выравнивается рабочее давление. Горячее водоснабжение вернется к потребителям раньше изначально обозначенного срока», — говорится в сообщении.

До 24 июля в ремонте остаются некоторые участки тепломагистралей большого диаметра и участки муниципальных теплосетей. Также работы проводят обслуживающие организации. В связи с этим подача горячей воды потребителям на некоторых улицах будет восстановлена в ранее заявленные плановые сроки.