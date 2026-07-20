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Служба крови Красноярского края отметила 90-летие

Служба крови Красноярского края отметила 90-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло 16 июля в красноярском Доме кино.

Служба крови Красноярского края отметила 90-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло 16 июля в красноярском Доме кино.

На праздник собрались сотрудники службы, представители медицинских организаций, органов власти края и Красноярска. Также приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Новосибирска, Перми и Дагестана.

Главный врач Красноярского центра крови № 1 Наталья Филина напомнила, что история донорской службы в регионе началась в 1935 году, когда в стране начали создавать донорские станции.

«Сегодня в краевой Службе крови трудится 480 человек. Более 100 сотрудников Красноярского центра крови № 1 являются регулярными донорами крови и ее компонентов, 41 из них награждены знаком “Почетный донор России”, — отметила Наталья Филина.

Она добавила, что главным принципом службы всегда остается безопасность донора и помощь пациенту. Во время праздника лучшим специалистам Службы крови Красноярского края вручили заслуженные награды.

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