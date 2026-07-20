Как Чкалова чуть не застрелили после аварийной посадки

В Сахалинском заливе Охотского моря, всего в 5,5 километрах от материкового берега Хабаровского края, лежит крохотный остров длиной семнадцать километров и шириной около одного. Сегодня он носит имя Валерия Чкалова, но 90 лет назад назывался Удд и был известен главным образом пограничникам да рыбакам. Именно здесь вечером 22 июля 1936 года из тумана появился огромный краснокрылый АНТ-25 — тот самый, на котором первый ас советской авиации вскоре совершит беспосадочный перелёт через Северный полюс. За год до того подвига перед Чкаловым стояла другая задача: полёт на Камчатку через всю Арктику. Экипаж с ней успешно справился, но в последний момент решил продлить маршрут до Хабаровска — и немного не добрался.