Пожар возник на военной базе рядом с Токио

Днем ранее, 19 июля, в промышленной зоне на Волоколамском шоссе загорелось здание за автомойкой. Работу пожарных осложняла плотная застройка: рядом находились одноэтажное здание, три фуры и склад деревянных поддонов. Огонь перекинулся на соседнее здание, загорелся прицеп и поддоны. Спасатели эвакуировали шесть баллонов, которые не сдетонировали.