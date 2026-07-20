Пожар возник на военной базе рядом с Токио

В японской префектуре Сайтама недалеко от Токио над базой Сухопутных сил самообороны Асака поднимается черный дым. Об этом в понедельник, 20 января, передает телеканал NHK.
Как сообщается, утром в пожарную службу начали поступать сообщения о задымлении на территории базы, расположенной в городе Асака на границе префектуры Сайтама и токийского района Нэрима.
На месте уже работают пожарные. Причины происшествия и другие подробности пока неизвестны.
Днем ранее, 19 июля, в промышленной зоне на Волоколамском шоссе загорелось здание за автомойкой. Работу пожарных осложняла плотная застройка: рядом находились одноэтажное здание, три фуры и склад деревянных поддонов. Огонь перекинулся на соседнее здание, загорелся прицеп и поддоны. Спасатели эвакуировали шесть баллонов, которые не сдетонировали.