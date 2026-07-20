Волгоградцы берут в ипотеку больше трех с половиной миллионов

А вот последние строчки в рейтинге занимают четыре региона — Чечня, Тува, Дагестан и Ингушетия. К слову, именно в Чечне и Ингушетии жители оформляют самые скромные займы — кредит составляет чуть более миллиона рублей. В Волгоградской области сумма равняется в среднем 3,70 миллионов. В целом по стране средний ипотечный кредит составляет 4,45 миллионов. Отметим, что семь лет назад он немногим превышал 2 миллиона рублей.