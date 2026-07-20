В Ростове стоимость аренды загородных домов выросла на 7% за год

К июню 2026 года аренда загородного дома в Ростове-на-Дону в среднем обходилась в 10−11 тыс. руб. в сутки, что на 5−7% выше показателей июня 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные директора федеральной компании «Этажи» (Краснодар) Светланы Колесниковой.
По словам эксперта, рост цен обусловлен типичными для сезона факторами: ожидаемым увеличением потока туристов в пиковый период, а также возросшими затратами владельцев на обслуживание объектов.
В Ростовской области спрос на аренду загородной недвижимости к июню 2026 года увеличился на 27,9%. При этом по сравнению с показателями первого полугодия 2025 года рынок еще не вышел на прежние уровни — спрос остается ниже примерно на 4%.
Среди российских регионов по популярности аренды загородных домов лидируют Московская область (на нее приходится порядка трети всего спроса), Ленинградская область и Краснодарский край (занимает третью строчку). За последний месяц объем предложения на рынке вырос на 14%, а относительно первого полугодия 2025 года — на 20%.