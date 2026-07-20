Посевные площади картофеля и овощей выросли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершилась посевная кампания. Общая площадь засеянных земель составила около 64 тысяч гектаров — это больше, чем в прошлом году. Зерновые культуры размещены на 6,7 тыс. га, соя — на 37,3 тыс. га, картофель — на 5,9 тыс. га, овощебахчевые — на 2,6 тыс. га, кормовые — на 11,4 тыс. га. Губернатор Дмитрий Демешин поручил ежегодно наращивать посевы картофеля и овощей. На поддержку аграриев из краевого бюджета направлено более 75 млн рублей — на агротехнологии, удобрения, запчасти, элитные семена и страхование. Так, поддержку получило хозяйство фермера Романа Масютина в селе Соколовка, которое начало работать в прошлом году, а теперь уже втрое увеличило посевы картофеля и овощей. Для посадки используются отечественные семена — часть затрат на их приобретение компенсировали из бюджета (600 тыс. рублей). В планах фермера — строительство овощехранилища и цеха переработки. Он собирается поставлять продукцию в торговые сети под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Увеличение посевных площадей и поддержка фермеров, по оценке краевого минсельхоза, должны снизить зависимость региона от импортных поставок и повысить продовольственную безопасность.