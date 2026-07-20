Обязательная физкультура вводится на военных кафедрах вузов Беларуси

Как рассказал замначальника управления военного образования Вооруженных сил Беларуси Андрей Павлющик, в Беларуси корректируются вузовские программы. И одним из новшеств 2026 года станет ведение в систему подготовки занятий по физической культуре на военных кафедрах.
— После обучения на военных кафедрах студенты будут сдавать определенные нормативы, — отметил он.
Аттестовывать офицерский состав будут после выполнения контрольных занятий.
Павлющик напомнил то, что в Беларуси военные кафедры являются подразделениями системы военного образования, которые готовят офицеров запаса.