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Рики Мартин прогулялся по Алматы и поблагодарил зрителей, пришедших на его концерт

Известный поп-певец Рики Мартин поблагодарил в соцсетях жителей и гостей Алматы, пришедших на его концерт. Он также показал фото, снятые в Almaty Museum of Arts, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Концерт Рики Мартина прошел 18 июля в Алматы. Певец показал кадры с концерта и обратился к казахстанским зрителям, которые встретили кумира музыки с большой любовью и не жалели аплодисментов.

«Большое спасибо, Алматы», — написал он.

В соцсетях он также выложил свои фото, которые были сняты во время прогулки по алматинскому музею. Рики отметил локацию — Almaty Museum of Arts. Судя по фото, Рики был воодушевлен экскурсией по музею. Он выложил еще ряд фото. Артист выбрал для променада по городу стильный аутфит — белую рубашку и брюки-карго, а также черные солнцезащитные очки.