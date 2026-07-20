Рики Мартин прогулялся по Алматы и поблагодарил зрителей, пришедших на его концерт

Концерт Рики Мартина прошел 18 июля в Алматы. Певец показал кадры с концерта и обратился к казахстанским зрителям, которые встретили кумира музыки с большой любовью и не жалели аплодисментов.
«Большое спасибо, Алматы», — написал он.
В соцсетях он также выложил свои фото, которые были сняты во время прогулки по алматинскому музею. Рики отметил локацию — Almaty Museum of Arts. Судя по фото, Рики был воодушевлен экскурсией по музею. Он выложил еще ряд фото. Артист выбрал для променада по городу стильный аутфит — белую рубашку и брюки-карго, а также черные солнцезащитные очки.