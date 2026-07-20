Рики Мартин прогулялся по Алматы и поблагодарил зрителей, пришедших на его концерт

В соцсетях он также выложил свои фото, которые были сняты во время прогулки по алматинскому музею. Рики отметил локацию — Almaty Museum of Arts. Судя по фото, Рики был воодушевлен экскурсией по музею. Он выложил еще ряд фото. Артист выбрал для променада по городу стильный аутфит — белую рубашку и брюки-карго, а также черные солнцезащитные очки.