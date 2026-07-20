Хабаровский край сделает ставку на деревянное жильё и новые технологии

Для одного из крупнейших лесных регионов страны переработка древесины должна стать не только источником доходов и рабочих мест, но и способом решать жилищные проблемы. Особое значение такое производство имеет для северных и удалённых районов, где местные материалы можно использовать при переселении людей из аварийных домов и строительстве нового жилья.