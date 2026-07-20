Хабаровский край сделает ставку на деревянное жильё и новые технологии

Хабаровский край намерен наращивать глубокую переработку древесины и быстрее внедрять научные разработки в реальную экономику. Эти направления губернатор Дмитрий Демешин обозначил во Владивостоке на заседании Совета Дальневосточного федерального округа под руководством полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, сообщили в правительстве региона.
Для одного из крупнейших лесных регионов страны переработка древесины должна стать не только источником доходов и рабочих мест, но и способом решать жилищные проблемы. Особое значение такое производство имеет для северных и удалённых районов, где местные материалы можно использовать при переселении людей из аварийных домов и строительстве нового жилья.
«Эту модель уже испытывают в нескольких муниципалитетах. В Чегдомыне строят 15 деревянных домов, а в Николаевске-на-Амуре возводят двухэтажный дом из профилированного бруса для переселенцев из аварийного фонда и готовятся построить ещё десять. К программе также планируют присоединиться Ванинский и Ульчский районы», — отметил Демешин.
Растущий внутренний спрос должен поддержать предприятия, которые переходят от заготовки леса к выпуску готовой продукции. В районе имени Лазо уже работает центр, производящий сухие пиломатериалы, шпон, фанеру и топливные гранулы. В Амурске недавно открыли новый фанерный цех и модернизировали сушильный комплекс, увеличив его мощность до 100 тысяч кубометров в год.
Вторую часть предложений Дмитрий Демешин посвятил связке науки и промышленности. Он выступил за создание в дальневосточных регионах центров трансфера технологий, которые помогут доводить разработки от лабораторных образцов до серийного производства. Также губернатор предложил учредить Совет по научно-технологическому развитию ДФО во главе с Юрием Трутневым.
Основой для такой работы должна стать уже существующая научная база Хабаровского края: в регионе действуют 16 вузов и 19 академических институтов, создано 300 отечественных технологий. Предприятиям готовы предложить более 40 направлений исследований — от авиации и промышленного инжиниринга до биомедицины.
«Лесопереработка, жилищное строительство и наука должны работать как единая система, в которой новые производства одновременно укрепляют экономику и дают практический результат», — резюмировал губернатор.