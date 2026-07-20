Всё началось с беляша: Красноярца обвинили в грабеже и серии краж на 70 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. По данным полиции, он похитил чужие вещи, технику, бритвенные принадлежности и велосипед.
Первой жертвой стал мужчина, которого обвиняемый заметил во время покупки беляша на улице Транзитной. По версии следствия, он проследил за ним до автомобиля, дождался, когда водитель отвлечется, и забрал с переднего сиденья портфель с деньгами и телефоном. Потерпевший пытался догнать похитителя, но не смог. Ущерб превысил 9 тыс. рублей.
Также фигуранту вменяют кражу видеорегистратора стоимостью 19 тыс. рублей, двух бритвенных станков с кассетами более чем на 10 тыс. рублей, телефона за 17 тыс. рублей и велосипеда стоимостью 14 тыс. рублей. Часть техники он продал случайным прохожим значительно дешевле ее стоимости.
Мужчину обвиняют по статьям о краже и грабеже. До рассмотрения дела он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.