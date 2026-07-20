Всё началось с беляша: Красноярца обвинили в грабеже и серии краж на 70 тысяч рублей

Первой жертвой стал мужчина, которого обвиняемый заметил во время покупки беляша на улице Транзитной. По версии следствия, он проследил за ним до автомобиля, дождался, когда водитель отвлечется, и забрал с переднего сиденья портфель с деньгами и телефоном. Потерпевший пытался догнать похитителя, но не смог. Ущерб превысил 9 тыс. рублей.