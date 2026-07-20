Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 22 июля

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 22 июля. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Согласно расчетам ученых, буря накроет Землю вечером, ее пик придется на 18.00 мск.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовали прогноз магнитных бурь с 20 по 26 июля 2026 года. Исследователи отметили, что бурь не будет аж до середины августа.
До этого врач-кардиолог Ольга Молчанова заявила, что магнитные бури не ухудшают здоровье человека. По ее словам, безусловно, атмосфера, погода влияют на человека, прежде всего, на сосуды, которые чувствительны к любым колебаниям, даже механическим. А вот магнитные бури не ухудшают здоровье человека. Не нужно бояться магнитных бурь, они приходят и уходят.