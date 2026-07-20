Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 22 июля

До этого врач-кардиолог Ольга Молчанова заявила, что магнитные бури не ухудшают здоровье человека. По ее словам, безусловно, атмосфера, погода влияют на человека, прежде всего, на сосуды, которые чувствительны к любым колебаниям, даже механическим. А вот магнитные бури не ухудшают здоровье человека. Не нужно бояться магнитных бурь, они приходят и уходят.