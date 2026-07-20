Трамп вручил сборной Испании Кубок мира за победу на ЧМ-2026

Глава ФИФА Джанни Инфантино и американский президент Дональд Трамп вручили Кубок мира сборной Испании по футболу, которая одержала победу в чемпионате мире по футболу — 2026.
Первым в руки взял кубок капитан испанской сборной Родри. Трофей ему передали Инфантино и Трамп, которые вынесли кубок на чемпионский помост.
При этом глава Белого дома решил остаться на подиуме во время празднования испанцами своего триумфа.
Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Игра проходила в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке и завершилась победой испанцев по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
Капитан аргентинской команды Лионель Месси заплакал после поражения своей сборной в финале чемпионата мира по футболу от Испании.
Нападающий французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финальной игры ЧМ между сборными Испании и Аргентины.