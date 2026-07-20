Трамп вручил сборной Испании Кубок мира за победу на ЧМ-2026

Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Игра проходила в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке и завершилась победой испанцев по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.