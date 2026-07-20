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Нижегородский аэропорт вводил ограничения на полеты 20 июля

Рейс из Батуми прибудет в столицу ПФО с опозданием.

Источник: Живем в Нижнем

20 июля в нижегородском аэропорту имени Чкалова вводили ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

С ночи в регионе действует режим опасности по БПЛА. В связи с этим авиаузел столицы ПФО временно не принимал и не выпускал самолеты. Меры, принятые для обеспечения безопасности, объявляли с 01:19 до 03:35.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием в Нижний Новгород прибудет борт из Батуми. Вместо 08:20 его вылет ожидается только в 10:05, прибытие — в 12:05 вместо 10:50.

Ранее мы писали, что пострадавших при налете дронов 2 июля нижегородцев выписали из больницы.

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