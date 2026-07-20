Нижегородский аэропорт вводил ограничения на полеты 20 июля

20 июля в нижегородском аэропорту имени Чкалова вводили ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
С ночи в регионе действует режим опасности по БПЛА. В связи с этим авиаузел столицы ПФО временно не принимал и не выпускал самолеты. Меры, принятые для обеспечения безопасности, объявляли с 01:19 до 03:35.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием в Нижний Новгород прибудет борт из Батуми. Вместо 08:20 его вылет ожидается только в 10:05, прибытие — в 12:05 вместо 10:50.
Ранее мы писали, что пострадавших при налете дронов 2 июля нижегородцев выписали из больницы.
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