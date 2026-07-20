Экспертизу прошел проект газозаправочной станции в Шахунье

В Шахунье (Нижегородская область) успешно завершена экспертиза проекта автомобильной газозаправочной станции. Сведения об этом разместили на платформе ГИС ЕГРЗ 16 июля 2026 года.
Локацию для объекта определили на Яранском шоссе — на земельном участке 2Е.
Оценку проектной документации и материалов инженерных изысканий проводило ООО «Межрегиональный экспертный центр № 1» в рамках негосударственной экспертизы. По итогам проверки организация выдала положительное заключение.
Инициатором строительства выступает ООО «КИРОВГАЗ», а разработкой проекта занималось ООО НТПО «Контракт».
Ранее госэкспертизу прошел проект строительства филиала центра «Микула» в Нижнем.