Прием заявок на участие в Международной конкурс-премии «Кардо» продлили до 25 июля в Хабаровском крае

В этом году пройдет IX сезон Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Конкурс реализуется платформой «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». «Каждое из направлений “Кардо” курируют признанные эксперты — люди, которые сами создают стандарты в своих дисциплинах. Вы много тренировались, преодолевали себя, вкладывали время и силы. Остался всего один шаг — пройти регистрацию и заявить о себе на весь мир. Уверен, что в Хабаровском крае есть участники, способные ярко представить свой регион на гранд-финале», — отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев. Подать заявку могут райдеры, танцоры, музыканты, граффити-художники, диджеи, дизайнеры, авторы соцпроектов и видеоконтента от 14 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать направление и загрузить необходимые материалы в личный кабинет на официальном сайте проекта. Гранд-финал пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. В программе — финальные соревнования по экстремальным видам спорта и уличным танцам, граффити-джемы, показы авторских коллекций одежды, образовательная программа, защита соцпроектов в рамках грантового конкурса и церемония награждения лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.