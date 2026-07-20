Вся рабочая неделя в Калининградской области будет дождливой

В понедельник, вторник и четверг температура воздуха днём составит +19°С. В среду столбик термометра опустится до +18°С. Теплее всего будет пятницу — до +20°С. Все дни в регионе прогнозируют облачную погоду и дожди. Прояснения возможны в понедельник и пятницу.