Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вся рабочая неделя в Калининградской области будет дождливой

Температура воздуха не превысит +20°С.

Вся рабочая неделя в Калининградской области будет дождливой. Такой прогноз на 20−24 июля дают синоптики Гидрометцентра России.

В понедельник, вторник и четверг температура воздуха днём составит +19°С. В среду столбик термометра опустится до +18°С. Теплее всего будет пятницу — до +20°С. Все дни в регионе прогнозируют облачную погоду и дожди. Прояснения возможны в понедельник и пятницу.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше