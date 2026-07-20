Вся рабочая неделя в Калининградской области будет дождливой. Такой прогноз на 20−24 июля дают синоптики Гидрометцентра России.
В понедельник, вторник и четверг температура воздуха днём составит +19°С. В среду столбик термометра опустится до +18°С. Теплее всего будет пятницу — до +20°С. Все дни в регионе прогнозируют облачную погоду и дожди. Прояснения возможны в понедельник и пятницу.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше