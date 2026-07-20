Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы получили новые квартиры в Солнечном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Три семьи, ранее проживавшие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир в доме на улице Соколовской, 52.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Три семьи, ранее проживавшие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир в доме на улице Соколовской, 52.

Одной из новоселов стала Ольга Бушманова, которая более 40 лет жила в доме на улице Ленина, 74 — бывшем флигеле усадьбы Абалаковых начала XX века. После пожара, произошедшего в 2024 году, состояние здания значительно ухудшилось, и было принято решение о его ускоренном расселении. Женщина получила однокомнатную квартиру в новом доме.

«Наш дом был старенький и неблагоустроенный, поэтому очень ждали переселения. Рада получить квартиру в новом доме, которую можно по-своему обустроить и жить, не переживая, что где-то произойдет замыкание проводки или сорвет крышу», — рассказала Ольга Бушманова.

Как отметил заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, сейчас в городе одновременно расселяют 56 аварийных домов.

«Мы расселяем аварийные дома как по региональной адресной программе, так и за счет средств города. Работаем и по новому механизму расселения, когда квартиры городу передают застройщики в рамках соглашений и договоров о комплексном развитии территории. Например, квартиры в этом доме, приобретены в рамках соглашения со строительной компанией, которая возводит жилой комплекс на улице Норильской», — рассказал Александр Навродский.

С начала 2026 года новое жилье получили уже более 400 жителей аварийных домов на улицах Свободной, Краснопресненской, Свердловской, Глинки, Энергетиков и других.

Для переселения приобретаются квартиры в пределах города в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2021 года. Все они передаются жильцам полностью готовыми к заселению — с чистовой отделкой, сантехникой и инженерными коммуникациями, добавили в мэрии.