Красноярцы получили новые квартиры в Солнечном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Три семьи, ранее проживавшие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир в доме на улице Соколовской, 52.
Одной из новоселов стала Ольга Бушманова, которая более 40 лет жила в доме на улице Ленина, 74 — бывшем флигеле усадьбы Абалаковых начала XX века. После пожара, произошедшего в 2024 году, состояние здания значительно ухудшилось, и было принято решение о его ускоренном расселении. Женщина получила однокомнатную квартиру в новом доме.
«Наш дом был старенький и неблагоустроенный, поэтому очень ждали переселения. Рада получить квартиру в новом доме, которую можно по-своему обустроить и жить, не переживая, что где-то произойдет замыкание проводки или сорвет крышу», — рассказала Ольга Бушманова.
Как отметил заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, сейчас в городе одновременно расселяют 56 аварийных домов.
«Мы расселяем аварийные дома как по региональной адресной программе, так и за счет средств города. Работаем и по новому механизму расселения, когда квартиры городу передают застройщики в рамках соглашений и договоров о комплексном развитии территории. Например, квартиры в этом доме, приобретены в рамках соглашения со строительной компанией, которая возводит жилой комплекс на улице Норильской», — рассказал Александр Навродский.
С начала 2026 года новое жилье получили уже более 400 жителей аварийных домов на улицах Свободной, Краснопресненской, Свердловской, Глинки, Энергетиков и других.
Для переселения приобретаются квартиры в пределах города в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2021 года. Все они передаются жильцам полностью готовыми к заселению — с чистовой отделкой, сантехникой и инженерными коммуникациями, добавили в мэрии.