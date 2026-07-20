Красноярцы получили новые квартиры в Солнечном

«Мы расселяем аварийные дома как по региональной адресной программе, так и за счет средств города. Работаем и по новому механизму расселения, когда квартиры городу передают застройщики в рамках соглашений и договоров о комплексном развитии территории. Например, квартиры в этом доме, приобретены в рамках соглашения со строительной компанией, которая возводит жилой комплекс на улице Норильской», — рассказал Александр Навродский.