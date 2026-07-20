В Красноярске началась работа над муралом в честь Артура Чилингарова

В Красноярске создают очередной мурал. В микрорайоне Северный на торце дома № 2 по улице Ястынской художники нанесли часть основы будущего портрета знаменитого исследователя Арктики Артура Чилингарова. Об этом рассказала глава агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева. Полностью завершить создание масштабного арт-объекта планируется в течение двух недель. Однако сроки зависят от погодных условий. Напомним, ранее в Красноярске завершили создание мурала, посвященного первому космонавту — Юрию Гагарину. Масштабный портрет разместили на стене дома на улице Крайней. Планируется, что масштабная картина появится и на стене административного здания краеведческого музея.