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В Красноярске началась работа над муралом в честь Артура Чилингарова

В Красноярске создают очередной мурал. В микрорайоне Северный на торце дома № 2 по улице Ястынской художники нанесли часть основы.

В Красноярске создают очередной мурал. В микрорайоне Северный на торце дома № 2 по улице Ястынской художники нанесли часть основы будущего портрета знаменитого исследователя Арктики Артура Чилингарова. Об этом рассказала глава агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева. Полностью завершить создание масштабного арт-объекта планируется в течение двух недель. Однако сроки зависят от погодных условий. Напомним, ранее в Красноярске завершили создание мурала, посвященного первому космонавту — Юрию Гагарину. Масштабный портрет разместили на стене дома на улице Крайней. Планируется, что масштабная картина появится и на стене административного здания краеведческого музея.

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