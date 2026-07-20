Главные новости к утру 20 июля 2026 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация будет стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном. Он добавил, что Белый дом всегда готов к дипломатическому взаимодействию, но оно должно быть настоящим. Вторая сторона должна быть готова к соблюдению сделки.