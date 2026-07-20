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Главные новости к утру 20 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 20 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 июля 2026.

США планируют расширить войну против Ирана

Источник: Reuters

США планируют более масштабную войну с Ираном после гибели американских военнослужащих в Иордании, сообщил The Washington Post американский чиновник. По его информации, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе. С момента возобновления взаимных ударов между США и Ираном погибли минимум трое американских военнослужащих.

США получат заказанные из-за войны с Ираном ракеты Patriot лишь к 2029 году

США и их союзники не смогут получить заказанные из-за конфликта с Ираном ракеты Patriot раньше конца 2028 года, выяснило РИА Новости. На закупку дополнительных боеприпасов выделили 7,13 млрд долларов. Из этой суммы на заказы армии США приходится 1,93 миллиарда, а остальные средства поступили от иностранных государств по программе FMS.

Более 400 БПЛА атаковали Московский регион за ночь

Более 400 вражеских беспилотников летело с 20:30 до 5:00 в направлении Московского региона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил он.

Рубио заявил, что США стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация будет стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном. Он добавил, что Белый дом всегда готов к дипломатическому взаимодействию, но оно должно быть настоящим. Вторая сторона должна быть готова к соблюдению сделки.

Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США). Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира.

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