Главные новости к утру 20 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 июля 2026.
США планируют расширить войну против Ирана
США планируют более масштабную войну с Ираном после гибели американских военнослужащих в Иордании, сообщил The Washington Post американский чиновник. По его информации, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе. С момента возобновления взаимных ударов между США и Ираном погибли минимум трое американских военнослужащих.
США получат заказанные из-за войны с Ираном ракеты Patriot лишь к 2029 году
США и их союзники не смогут получить заказанные из-за конфликта с Ираном ракеты Patriot раньше конца 2028 года, выяснило РИА Новости. На закупку дополнительных боеприпасов выделили 7,13 млрд долларов. Из этой суммы на заказы армии США приходится 1,93 миллиарда, а остальные средства поступили от иностранных государств по программе FMS.
Более 400 БПЛА атаковали Московский регион за ночь
Более 400 вражеских беспилотников летело с 20:30 до 5:00 в направлении Московского региона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил он.
Рубио заявил, что США стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация будет стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном. Он добавил, что Белый дом всегда готов к дипломатическому взаимодействию, но оно должно быть настоящим. Вторая сторона должна быть готова к соблюдению сделки.
Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу
Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США). Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира.