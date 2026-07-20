В США заявили, что высадки на Луну в прошлом веке не было

Американский режиссёр и критик лунной программы «Аполлон» Барт Сибрел утверждает, что нынешние трудности NASA с освоением Луны служат доказательством того, что в 1969 году астронавты на самом деле не высаживались на спутник. По его мнению, если бы та миссия действительно произошла, то к настоящему времени человечество уже достигло бы другой звёздной системы.
Ранее в NASA сообщили, что пока не располагают достаточными данными, чтобы отправиться на Луну и построить там базу в ходе программы Artemis, поэтому потребуется проведение серии испытательных полётов.
«Если бы им удалось долететь до Луны с первой попытки, имея в распоряжении вычислительную мощность, которая в миллион раз уступает современному смартфону, то через десять лет мы оказались бы на Марсе, а сейчас осваивали бы другие галактики», — заявил Сибрел в интервью РИА Новости.
Согласно официальной версии, с 1969 по 1972 годы в рамках программы «Аполлон» США осуществили шесть успешных высадок на Луну, на поверхности спутника побывали 12 астронавтов. Первая из этих высадок, по имеющимся данным, произошла 20 июля 1969 года.
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