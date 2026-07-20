Американский режиссёр и критик лунной программы «Аполлон» Барт Сибрел утверждает, что нынешние трудности NASA с освоением Луны служат доказательством того, что в 1969 году астронавты на самом деле не высаживались на спутник. По его мнению, если бы та миссия действительно произошла, то к настоящему времени человечество уже достигло бы другой звёздной системы.