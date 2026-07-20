Эксперт назвал продукты, рекордно подешевевшие в России в июне

В июне 2026 года в России заметнее всего подешевели куриные яйца. За месяц их цена снизилась на 9,6%, что стало рекордным показателем, рассказала старший аналитик одной из инвесткомпаний Валерия Попова.
«Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается», — пояснила эксперт.
Кроме яиц, в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3,1%, чеснок на 2,8%, а также помидоры и грибы на 1,6%. Это связано с сезонным урожаем и улучшением логистики. Сливочное масло стало дешевле на 1,4%. По словам аналитика, на это повлиял рост производства молока в 2025 году. Также снизились цены на некоторые виды сыров, мяса и рыбы.
В годовом выражении плодоовощная продукция подешевела на 4,88%, сливочное масло на 8,54%, крупы на 2,1%. Среди причин эксперт назвала рост российского производства, усиление конкуренции и хороший урожай.