Эксперт назвал продукты, рекордно подешевевшие в России в июне

Кроме яиц, в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3,1%, чеснок на 2,8%, а также помидоры и грибы на 1,6%. Это связано с сезонным урожаем и улучшением логистики. Сливочное масло стало дешевле на 1,4%. По словам аналитика, на это повлиял рост производства молока в 2025 году. Также снизились цены на некоторые виды сыров, мяса и рыбы.