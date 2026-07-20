Калининградские учёные придумали, как производить биодизель из микроводорослей

Семейство зелёных водорослей сценедесмус включает 152 вида. Все они широко распространены по планете, и их легко выращивать как в лабораторных условиях, так и в открытых водоёмах. Например, для своего эксперимента учёные выращивали микроводоросли в колбах и лабораторных биореакторах объёмом до пяти литров.