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В Октябрьском округе подтоплены 53 жилых дома

В Октябрьском округе из-за паводка, вызванного сильными дождями, оказались затоплены 53 жилых дома и 53 приусадебных участка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Октябрьском округе из-за паводка, вызванного сильными дождями, оказались затоплены 53 жилых дома и 53 приусадебных участка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как ранее сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев, с 18 июля на территории округа действует режим чрезвычайной ситуации. Последствия паводка ликвидируют сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

За последние три дня в Октябрьском округе подтопило села Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая, Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка. Из-за подтопления временно отключено электроснабжение в поселке Октябрьский, селе Мостовая, деревнях Атнягузи, Большой Сарс и Сосновка. Сильным потоком разрушена плотина на реке Ирень.

По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», 18 июля в Октябрьском выпало 87 мм осадков, что и привело к наводнению. Это был самый сильный дождь в Пермском крае за последние 11 лет.

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